Almanya Maliye Bakan Yardımcısı Joerg Kukies, Avustralya hükümeti ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Sidney Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kukies, Rusya'nın daha önce Almanya'nın kömürünün yüzde 40'ını ve de petrolünün yüzde 40'ını sağladığını hatırlatarak, "Birkaç hafta içinde Rus kömüründen çıkacağız" dedi.

"Rusya'dan kömür ve petrol alımını durduracağız"

Maliye Bakan Yardımcısı Kukies, "Avrupa Birliği'nin Rusya'nın tedarik ettiği yıllık 158 milyar metreküp (bcm) gazdan vazgeçtiğinde önümüzdeki temel zorluk, büyük boşluğu doldurmak olacak" diye konuştu.

Almanya'nın 1 Ağustos'ta Rus kömürü ve 31 Aralık'ta Rus petrolünü satın almayı tamamen durduracağını belirten Kukies, bunun ülkenin enerji arzının kaynağında büyük bir değişikliğe işaret ettiğini söyledi.

"LNG ithalat terminalleri geliştiriliyor"

"Almanya, gaz arz boşluğunu doldurmaya yardımcı olmak için hızla, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat terminalleri geliştiriyor" diyen Kukies, ancak ABD ve Katar Avrupa'ya LNG formunda yaklaşık 30 bcm gaz tedarik edebilirken, bunun hala büyük bir boşluk bıraktığını vurguladı.

Kukies, Almanya net sıfır emisyona geçişe odaklanırken ve yakın zamanda yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesini hızlandırmak için yasalar koyarken, gazın geçiş için gerekli olacağını dile getirdi.