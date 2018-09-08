İtfaiye görevlileri California yangınını söndürmek için savaşıyor

"Delta" adı verilen yangının, ABD California'daki Shasta–Trinity Ulusal Ormanı'na sıçramasıyla başlayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarına rağmen dördüncü gününde devam ediyor.

Çarşamba günü Shasta-Trinity Ormanı'nda patlak veren yangın, California'nın kuzeyindeki eyaletler arası bir otoyolun da kapanmasına da yol açmıştı.

Yaklaşık 10 bin hektarlık alan yandı

İtfaiye ekipleri, devam eden yangının söndürülmesi için olağanüstü çaba gösteriyor.

İtfaiye yetkilileri, Çarşamba gününden beri devam eden yangında yaklaşık 10 bin hektarlık alanın yandığını söyledi.

Orman yangınları bu yıl 2017'den daha fazla zarar verdi

California'daki orman yangınları bu yıl eyalet tarihinin en yıkıcı zamanlarından biri olan 2017'den daha çok zarar verdi.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi'ne göre, 2017 yılının aynı döneminde 94 bin 671 hektar alanı yok eden yangınlar olmuştu.

Kaynak: Reuters, AP