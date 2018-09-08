İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Ahmed Misbah Ebu Tuyur'un bugün şehit olduğunu belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti sınırında dün düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri yine ateş açarak müdahale etmişti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit düşmüştü.

100 Filistinli yaralanmıştı

Ayrıca Gazze sınırının farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sırasında 12'si çocuk 100 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA