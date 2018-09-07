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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli genç daha şehit oldu.

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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Şifa Hastanesi Acil Bölümü Müdürü Eymen el-Sehbani yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında 14 Temmuz'da düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde yaralanan 20 yaşındaki Emced Fayiz Hamdune Hammade'nin şehit olduğunu söyledi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla kişi şehit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, israil, filistin, asker
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