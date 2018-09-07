Almanya İçişleri Bakanı'nın göçmen karşıtı açıklaması tepkiye yol açtı

Açıklamaları ve tavırlarıyla sürekli tartışma konusu olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Göçmen karşıtı yaklaşımıyla bilinen Seehofer'den tepki çeken bir açıklama daha geldi.

Sığınmacılar, "Almanya sınırından geri gönderilsin" diyen Seehofer'in, "Göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır" sözü ülkede tepkiye yol açtı.

Sosyal Demokrat Parti, Seehofer’e istifa çağrısı yaptı

Başbakan Angela Merkel, göç konusunun Almanya'nın önünde zorluklar yarattığını söyledi. Buna karşın, "Sorunlar mevcut ama aynı zamanda başarılar da mevcut" dedi.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Seehofer’e istifa çağrısı yaptı.

"Başbakan Merkel'e yapılmış bir saldırı"

Genel Başkan Andrea Nahles, Seehofer'in sözlerini "Başbakan Merkel'e yapılmış bir saldırı" olarak niteledi.

Yeşiller partisi de Seehofer'i, "ölçü ve edebi kaçırmış olmak" ile suçladı.

"Müslüman kimliği ile partimize üyeliği bağdaşmıyor"

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Veronika Bellmann'dan da ırkçı bir çıkış geldi.

Bellmann, Hamburg Belediye Başkanlığı için Türk kökenli Aygün Özkan'ın adının geçmesini eleştirerek "Müslüman kimliği ile partimize üyeliği bağdaşmıyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber