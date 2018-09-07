Esed rejimi YPG/PKK ve yasa dışı sol örgütleri himaye ediyor

Suriye’nin batısında, Hatay'ın karşısındaki Lazkiye'nin kuzey kırsalındaki bölgede Türkiye karşıtı terör örgütlerinin en az beş eğitim kampı bulunuyor.

Güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Afrin, Münbiç, Tel Abyad ve Rakka’dan gelen yaklaşık iki yüz terörist Lazkiye’nin Türkiye sınırına yakın noktalarında rejim ve İran destekli gruplardan eğitim alıyor.

Terör örgütleri, Türkmenlere ve Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında

Lazkiye il merkezinin kuzey ve kuzeydoğusundaki beş alanda kurulan kamplarda terör örgütü YPG/PKK, DHKP-C ve Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) mensubu teröristler, Esed rejiminin desteği ile muhalif Türkmenlere ve Türkiye’ye yönelik eylem hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklara göre, Lazkiye'nin Gebere kasabası, Avanlı Köyü, Fırınlık ormanı mevkisi ile Hasancık Köyü'nün kuzeybatısı, Saray nahiyesinin kuzeyindeki orman, 636. tepe güneybatı yamacı ve Hatay sınırındaki Keseb’in birkaç kilometre güneyindeki Çalma Tepesi'nin güneyinde terör kampları ve İkizoluk Köyü'nde de depoları bulunuyor.

İtfaiye binası kamp olarak kullanılıyor

Esed rejimine ait Gebere Köyü'nde itfaiye binasını, Avanlı, Fırınlık, Saray nahiyesi ve Çalma’daki askeri noktaları kamp olarak kullanan terör örgütleri, bölgede varlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yoğunlaşan terör örgütlerinin ittifakında, YPG/PKK’nın yanı sıra Reyhanlı katliamının sorumlusu Mihraç Ural’a bağlı Mukaveme Suriyye, DHKP-C ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren yabancı terörist savaşçılardan oluşan sözde Enternasyonal Özgürlük Taburu bileşeni olan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adlı terör örgütü de yer alıyor.

Türkiye düşmanı örgüt bir arada çalışıyor

Türkmen Dağı'nda Esed rejimine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı özel kuvvetler grubu Fursanul İman'ın askeri sözcüsü Muhammed Yavuz, Lazkiye kırsalında PKK ile Acilciler gibi pek çok devrim ve Türkiye düşmanı örgütün bir arada çalıştığını söyledi.

Yavuz, "Bu durumu yakından ve cephe hattında görüyoruz. PKK, Mukaveme Suriyye ve Şii milisler Suriye devrimine karşı omuz omuza vermiş durumdalar. Zaten savaş eğer burada bitse dahi bu örgütler burada beklemeyecekler. İdlib ve Lazkiye sonrası hedefin Türkiye olacağı herkesin görebileceği bir hakikat" dedi.

Kaynak: AA