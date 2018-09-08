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Basra’da dünkü olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki Basra’da kamu hizmetleri yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

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Basrada dünkü olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki Basra kentindeki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binaları ateşe veren göstericiler, dün de İran’ın Basra Başkonsolosluğu’nu basarak ateşe verdi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Basra'da devam eden olaylarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, dünkü gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Son açıklamaya göre, Basra'daki gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen göstericilerin sayısı 30'u aştı.

Basra'daki gösteriler

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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