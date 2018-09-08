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Eski ABD Başkanı Obama: Trump kabadayı gibi davranıyor

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ı ağır sözlerle eleştirdi. Obama, Trump'ın bir kabadayı gibi davrandığını belirtti.

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Eski ABD Başkanı Obama: Trump kabadayı gibi davranıyor

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu. Illinois Üniversitesi’nde “Demokrasimizin Durumu” programında konuşan Barack Obama, Başkan Trump döneminde yaşananların anormal olduğuna dikkat çekti.

Obama, "Bütün bunlar Donald Trump ile başlamadı. Trump sebep değil sonuç" dedi.

Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın siyasetçilerin yıllardır körüklediği hınçlardan beslendiğini savundu.

Halefi Trump'ın kabadayı gibi davrandığını da ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

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