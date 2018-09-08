Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak

ABD’de bulunan Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, bir konferansta Filistin'le ilgili açıklamalar yaptı.

Trujillo, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un görevini bırakmadan önce aldığı Filistin'i tanıma kararında değişiklik yapmayacaklarını belirtti.

"Filistin'in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok"

Trujillo, "Ülkemizde, Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek" dedi.

"Filistin'de diplomatik temsilcilik açmayacağız"

Tanıma kararına rağmen Filistin ile ilişkilerde yeni bir adım atılmayacağını söyleyen Trujillo, Mısır ve İsrail’deki büyükelçiliklerin vatandaşlarının resmi konulardaki taleplerini ve işlemlerini karşılamaya yeterli olduğunu, Filistin'de diplomatik temsilcilik açmayacaklarını söyledi.

Filistin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmıştı

Kolombiya, görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail, Bogota Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek rahatsızlıklarını iletmişti.

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti.

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, Santos'un aldığı bu karara kadar bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesiydi.

Kaynak: AA