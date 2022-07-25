Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkesinden gelen göçmenler Sicilya limanlarına indi.

Yetkililer, Calabria kıyılarında aşırı kalabalık bir balıkçı teknesinden 674 kişinin kurtarıldığını ve beş ceset bulunduğunu söyledi.

Cumartesi günü 15 tekneden kurtarılan 522 kişi daha Lampedusa'ya getirildi.

Tekneler Libya ve Tunus'tan hareket etmişti.

Lampedusa, Avrupa'ya ulaşmak isteyenler için ana varış limanlarından biri.

Kurtarılanlar arasında Afganistan, Pakistan, Sudan, Etiyopya ve Somali'den göçmenler de bulunuyor.

İtalyan basınına göre, adanın göçmenlik merkezi son haftalarda inişlerde büyük bir artışla boğulmuş durumda.

Ansa haber ajansı , merkezin 350 kişilik kapasitesinin oldukça üzerinde olduğunu ve şu anda merkezde yaklaşık bin 184 kişinin tutulduğunu bildirdi.

Akdeniz, gizli göçün en tehlikeli yollarından biri.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, 2021'de Akdeniz ve kuzeybatı Atlantik'te yaklaşık 3 bin 231 kişinin ya ölü ya da kayıp olduğu kaydedildi.