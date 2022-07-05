Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İtalya'nın kuzeyinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
İtalya, 70 yılın en kötü kuraklığının ortasında Po Nehri'ni çevreleyen beş kuzey bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.
İtalya'da Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi.
Bölgelere, su kıtlığıyla mücadele için 36,5 milyon euro acil durum fonu verilecek.
Tarım birliği Coldiretti'ye göre kuraklık İtalya'nın tarımsal üretiminin yüzde 30'undan fazlasını tehdit ediyor.
Bazı belediyeler şimdiden su seferberliği açıkladı.
Alışılmadık derecede sıcak hava, kış ve ilkbahar boyunca düşük yağış, kuzey İtalya'da su kıtlığını artırdı.
İtalyan hükümeti, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle yönetmeyi amaçlıyor" dedi.
Etiketler: İtalya Küresel Isınma Kuraklık
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