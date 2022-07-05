Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 06:59Son Güncelleme: Kaynak: CP24
Toronto polisi tren sörfü yapan gençlerin peşine düştü
Kanada Bağımsızlık Günü'nde YouTube'a yüklenen bir videoda, iki gencin trenin üstünde Kanada bayrağı açtığı görüldü. Tehlikeli yolculuğun ardından kaçan gençler hakkında soruşturma başlatıldı.
Toronto'nun ulaşım hizmeti kuruluşu olan TTC, trenlerinde sörf yapan iki genci arıyor.
1 Temmuz'da YouTube'a yüklenen bir video, Kanada bayrakları taşıyan iki maskeli erkeğin 3. Hat üzerinde hareket eden bir metro treninin çatısında “sörf yaptığını” gösteriyor.
Tren Kennedy İstasyonu'na girerken iki kişi atlıyor ve olay yerinden kaçıyor.
TTC Pazartesi sabahı Twitter'da olayı yayınladı.
Transitaj, "Bu olaylar ciddiye alınıyor ve yasanın tüm kapsamına göre kovuşturulacak. En hafif tabirle, tehlikeli ve düşüncesiz" dedi.
Etiketler: Kanada
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