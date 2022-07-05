NASA Yöneticisi Bill Nelson, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, dünyanın Çin'in potansiyel olarak Ay'a inmesi ve "Ay artık bizim ve sizin dışarıda kalmanız lazım'” diyebileceği konusunda çok endişelenmesi gerektiğini söyledi .

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, suçlamalara yanıt vererek, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi başkanının gerçekleri görmezden geldiğini ve Çin hakkında ilk kez sorumsuzca konuşmadığını söyledi.

Lijian "ABD tarafı, Çin'in normal ve makul dış uzay çabalarına karşı sürekli bir karalama kampanyası inşa etti ve Çin, bu tür sorumsuz açıklamalara kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Çin'in her zaman silahlanmaya karşı olduğunu ve uzayda insanlığın ortak bir geleceğini desteklediğini söyledi.

Çin'in uzayda ne gibi askeri amaçlar peşinde koşabileceği sorulduğunda Nelson, Çinli astronotların diğer ülkelerin uydularını nasıl yok edeceklerini öğrendiklerini söyledi ve özellikle Ay'ın güney kutbu için rekabetin yoğun olacağını iddia etti.

Ayrıca 2035 yılına kadar Pekin'in kendi Ay istasyonunun inşaatını bitirebileceğini ve bir yıl sonra deneylere başlayabileceğini söyledi.