İnsansız denizaltılar, 200 kg'a kadar kargo taşıma kapasitesine sahip.

14 aylık soruşturma kapsamında Cadiz, Malaga ve Barselona'da sekiz kişi tutuklandı.

Polis bunun, araçları yapıp Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılarına tedarik ettiğinden şüphelenilen bir çeteyi dağıttıkları anlamına geldiğini söylüyor.

İspanyol polisi, insansız olarak çalıştırılabilen bir su altı aracı keşfettiklerini ilk kez söylüyor.

Polis yaptığı açıklamada, "Bu cihazlar, uyuşturucu kaçakçılarının büyük miktarlarda uyuşturucuyu Cebelitarık Boğazı'ndan uzaktan taşımasına izin verebilir" dedi.

Cebelitarık Boğazı, Fas'ı İspanya'dan ayıran dar deniz şerididir.

Denizaltılardan biri tamamen inşa edildi ve iki tanesi daha yapım aşamasındaydı.

Kurulan denizaltıların kokain kaçakçılığı yapmak için bir Fransız çetesine teslim edilmesinin amaçlandığına inanılıyor.

Yetkililer ayrıca 14 kg esrar, 157 bin 300 euro nakit ve altı büyük hava uçağı ele geçirdi.