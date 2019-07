İtalyan TV spikeri Laura Tangherlini, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ve İdlib için açlık grevine başladığını duyurdu.

Tangherlini, "Ne kitaplarım ne belgesel filmlerim, ne bilinçlendirmek için düzenlediğim konferanslar, ne de hayır projelerim... Hiçbiri Suriye halkına yardım etmeye yetmiyor. Bunun için, İdlib ve bütün Suriye için açlık grevine başlıyorum.. Okyanus damlalardan oluşur" ifadelerini kullandı.

It is never enough to help Syrian people, not my books not my documentaries not my awareness conferences not my charity projects..That's why I am strikin.. For idlib and all syrians.Drops made oceans... #HungerStrikeForIdlib #HugerstrikeforSyria #SolidaritywithBrita #SavetheRest pic.twitter.com/7y6HPNVEoJ