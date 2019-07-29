İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'ün İsaviye mahallesinde, sabahın erken saatlerinde düzenlediği baskınlarla yine Filistinli gençleri gözaltına aldı.

7 Filistinlinin gözaltına alındığı operasyon sırasında, İsrail askerlerinin bir gence sert muamelesi dikkat çekti.

Filistin medyasında yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin zorla araca bindirmeye çalıştığı gencin sırtındaki yaralar dikkat çekiyor.

İsminin Fadi Yusuf Ubeyd olduğu öğrenilen Filistinli genç, elleri ters kelepçeli olarak araca bindirilirken, oğlunu kurtarmaya çalışan baba, İsrail askeri tarafından engellendi.

Kaynak: DHA