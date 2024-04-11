İtalyan kilisesinde hayalet arayan kadın, ölü bulundu

Polis, kurbanın sosyal medya platformu TikTok'ta bir gösteri yapmaya çalışmış olabileceğine inanıyor.

Ölümü ise Fransa'da sosyal medya platformunda oynanan bir hayalet avlama yarışmasıyla ilgili olabilir.

Polis öldürülen kadınla görülen genç bir adamı da arıyor. Bölgede polisin olayla bağlantılı olabileceğini söylediği iki kayıp vakası daha var.

"Yürüyen bir cesede benziyordu"

Polis sözcüsüne göre kurban ve erkek arkadaşı bölgede "vampir gibi" giyinmiş halde görülmüştü.

Polisin görüştüğü bir görgü tanığı, genç kadının solgun ve bir deri bir kemik olduğunu, adamın ise siyah saçlı ve koyu tenli olduğunu söyledi

Tanık, polis müfettişlerine kadının "yürüyen bir cesede" benzediğini söyledi.

Tıbbi müfettiş Roberto Testi'ye göre, adı açıklanmayan ölü kadın, kamp bıçağıyla bıçaklanmış ve kan kaybından ölmüştü.

Ayrıca boynuna iki, karnına da bir kurşun isabet etmişti.

Polis, yerel bir sakinin onun çürüyen cesedini keşfettiğinde kadının üzerinde herhangi bir belge veya cep telefonu bulunmadığını söyledi.