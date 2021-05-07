İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Sicilya'nın Mazara del Vallo kentine kayıtlı üç balıkçı teknesine, Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeydoğusunda 75 mil açıkta avlandıkları sırada Libya Sahil Güvenlik güçlerince ateş açıldı.

Olayda "Aliseo" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Giuseppe Giacalone'nin kolundan hafif yaralandığı belirtildi.

İtalya hükümetinden konuya açıklık talep edildi

Yaralı balıkçı teknesinin kaptanına ilk müdahalenin, İtalyan donanmasına ait Libeccio fırkateynindeki personel tarafından yapıldığı vurgulandı.

Bu arada, İtalyan parlamentosunda temsil edilen siyasi partiler olaya tepki gösterdi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve hükümetten konuya açıklık getirmesini talep etti.