St.Cloud bölgesindeki bir bankadan soygun alarmı verilmesi üzerine polis harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

FBI ajanları da polis ekiplerine destek verdi. Banka şubesinin civarında geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Polis, içeridekilerin rehin alındığını açıkladı ancak sayı vermedi. Ölen ya da yaralanan olmadığı da belirtildi.

Rehineler serbest bırakıldı

Sabah karşı bankada rehin tutulanlardan 4 kişi serbest bırakıldı.

Polis, halka bölgeden uzak durması çağrısı yaparken, çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

Banka önündeki gergin bekleyiş devam ediyor.

