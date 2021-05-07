Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 08:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’de rehine krizi
ABD’nin Minnesota eyaletinde rehine krizi yaşanıyor. Soygun için bir bankaya giren bir kişi içeridekileri rehin aldı.
St.Cloud bölgesindeki bir bankadan soygun alarmı verilmesi üzerine polis harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
FBI ajanları da polis ekiplerine destek verdi. Banka şubesinin civarında geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.
Polis, içeridekilerin rehin alındığını açıkladı ancak sayı vermedi. Ölen ya da yaralanan olmadığı da belirtildi.
Rehineler serbest bırakıldı
Sabah karşı bankada rehin tutulanlardan 4 kişi serbest bırakıldı.
Polis, halka bölgeden uzak durması çağrısı yaparken, çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.
Banka önündeki gergin bekleyiş devam ediyor.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Japonya’da OHAL süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz