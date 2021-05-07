Yüzün üzerinde öğrenci velisi, FETÖ'ye ait okulun yüksek ücret alması ve kalitesiz eğitimine tepki göstermek amacıyla okulun önünde bir araya geldi.

Veliler memnun değil

Gösteriye katılanlardan ismini vermek istemeyen bir veli, okulun eğitim seviyesinin her geçen gün daha da düşmeye başladığını belirterek, neredeyse tüm öğrenci velilerinin bu duruma tepki gösterdiklerini söyledi.

Koronavirüsten dolayı eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesine rağmen okul ücretlerinde indirime gidilmediğinden şikayet eden öğrenci velisi, ders sayısı ve kitaplarda da kısıtlamaya gidildiğini söyledi.

Veli, okula eğitim kalitesi düşük öğretmenlerin getirildiğini ve çocuklarını bu okuldan alacaklarını kaydetti.

Irak'ta FETÖ'ye ait 43 okul ve 1 üniversite var

FETÖ, Irak'ta eğitim faaliyetlerini yürütüyor.

Örgütün Irak'ta, Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Örgütün söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.