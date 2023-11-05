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Dünya
AA 05.11.2023 00:16

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye çıktı

İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye çıktı

-İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana Bölgesi’nde 2 Kasım'daki yoğun yağışlar neticesinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp olarak bildirilen bir kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla 7'ye çıktı. Bölgede halen kayıp bir kişi aranıyor.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen ve bazı can kayıplarının yaşandığı Prato kentine bağlı Montemurlo’da 1200 kişinin tahliye edilme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Giani, 4 bin 640 haneye ise halen elektrik verilemediğini belirtti.

Giani, ayrıca bölgelerindeki sel felaketi nedeniyle ilk tahminlere göre yaklaşık 300 milyon avroluk zarar oluştuğunu kaydetti.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de yağışlı havanın bugün ve yarın da devam edebileceğini belirterek, yine taşkın olabileceği uyarısı yaptı.

Montemurlo Belediye Başkanı Simone Calamai de zemin katta oturanlara evlerini terk etme çağrısı yaptı.

Basında çıkan haberlerde, aşırı yağışlar sonrasında Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yerini su bastığı, arazide suyu tahliye etmeye çalışmalarının da sürdüğü aktarılarak, taşkın nedeniyle 800 hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtildi.

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