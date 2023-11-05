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Dünya
AA 05.11.2023 00:05

Sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler, Filistin köyüne saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı.

Sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı

Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yizra Köyü Köy Meclisi Başkanı Muhlis Musaid, onlarca silahlı yerleşimcinin, arabalar ve traktörlerle köye baskın düzenlediğini belirtti.

Sivil Yahudi işgalcilerin, evlerinde bulunan köylülere saldırdığını, eşyalarına zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilere ait onlarca ineği kaçırdığını kaydeden Musaid, saldırılarda 3 köylünün yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Musaid, "Sivil Yahudi işgalciler, saldırıları sırasında köylüleri buradan kovma tehditlerini yineledi. Köylüleri topraklarından zorla çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Sivil Yahudi işgalciler bir ay içinde 390 saldırı gerçekleştirdi, 9 Filistinli öldürüldü

Öte yandan Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimiyle Mücadele Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Sivil Yahudi işgalcilerin ekim ayında yaptığı saldırıların "rekor" düzeyde olduğu belirtildi.

Sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere bir ay içinde 390 saldırı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucunda 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle yaklaşık 100 aileden oluşan 810 kişilik 9 bedevi topluluğunun bulundukları yerden başka yere göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yahudi Sivil Yahudi işgalcilerin İsrail ordusunun koruması altında zeytin hasadı sırasında sivil halka tehlikeli, şiddetli, sistematik saldırılar düzenlediği, bu durumun hasat vaktini gerilettiği belirtildi.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere karşı 126'dan fazla saldırı gerçekleştirildiği, bunlardan 55'inde ateşli silah da kullanıldığı, 41'inin silahla korkutma ve tehdit içerdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi Sivil Yahudi işgalciler yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

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