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Dünya
AA 04.11.2023 23:40

İsrail: Gazze'ye akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyecek

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail: Gazze'ye akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyecek

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Maliye Bakanı Smotrich, "Gazze'yi savaştan sonra kontrol altına alacaklarını" ifade etti ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'ye uygulanan yoğun ablukaya işaret eden Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyeceğini kaydetti.

Gazze'deki ambulans şoförü dünyaya seslendi: Allah bize yeter
Gazze'deki ambulans şoförü dünyaya seslendi: Allah bize yeter

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

ABD abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşı
ABD abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşı

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen daha önce de "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500'e çıktığını belirtti.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor
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