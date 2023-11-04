Bayramov'dan Alman Bakan'a 'Şuşa ve Hankendi' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Erivan temaslarının ardından geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında ikili görüşme gerçekleştiren Baerbock ve Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Azerbaycan'ın egemenliğine saygı gösterilmesini isterim"

Bayramov, konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki "Şuşa ve Hankendi" şehirleri için yanlış isimler kullandığı gerekçesiyle mevkidaşı Baerbock'a itirazda bulundu.

Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın egemenliğine saygı gereği bu yerlerin isimlerinin doğru şekilde söylenmesi gerektiğini vurguladı.

Bayramov, "Her egemen ülkenin topraklarındaki yer isimleri, Birleşmiş Milletlerin ilgili komitesine sunulmuştur ve bu isimler kullanılmalıdır. O kayıtlarda Alman Dışişleri Bakanı'nın kullandığı yer adları mevcut değildir. Azerbaycan'ın egemenliğine saygı gösterilmesini isterim." dedi.

"Erivan'dan yanıt bekliyoruz"

Bayramov, Alman mevkidaşına Azerbaycan topraklarının 30 yıl işgal altında kalması, 2. Karabağ Savaşı, Ermenistan'la normalleşme süreci ve eylüldeki antiterör operasyonuna ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusunun uluslararası hukuk kurallarına uyduğunu belirten Bayramov, sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmediğini dile getirdi.

Bayramov, Ermeni nüfusun Karabağ'ı terk etmesinin sorumlusunun insanlara yıllarca ırkçılık aşılayan sözde ayrılıkçı yönetimle Ermenistan yönetimi olduğunu söyledi.

Azerbaycan olarak Ermenistan'la barış sürecine sadık olduklarını vurgulayan Bayramov, bu hususta Erivan yönetiminden yanıt beklediklerini ifade etti.

"Bölgede barışa ihtiyacımız var"

Baerbock da Avrupa'nın Güney Kafkasya'ya ilgi duyduğunu, bunun başlıca nedenlerinden birinin de ekonomik nedenler olduğunu söyledi.

Bölgede bir çatışma yaşandığını ve bundan sonra barışın tesisi için güven ortamının oluşturulması gerektiğini dile getiren Baerbock, Ermenistan'da Karabağ Ermenileri ile görüştüğünü, geri dönmek istediklerini ifade etti.

Baerbock, Azerbaycan'ın Karabağ Ermenilerinin geri dönüşü için olanak sağlaması gerektiğini belirterek, "Bölgede barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın da barışa ihtiyacı var. Almanya ve Avrupa Birliği, her iki ülkeyi barış sürecinde desteklemeye hazırdır. Avrupa formatındaki müzakere bölgeye sürdürülebilir barış getirebilir." dedi.

Karabağ ve çevresinde büyük arazilerin mayınlı olduğunu, binlerce insanın mayın kurbanı olduğunu ifade eden Baerbock, mayınların temizlenmesi konusunda Azerbaycan'a destek vermek istediklerini söyledi.

Baerbock, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirerek, "Biz Almanya olarak ortak yol bulmak için taraflar arasında bağlantı oluşturmaya hazırız." dedi.

Aliyev, Baerbock'u kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Almanya ile iki ilişkiler ve Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış ve normalleşme süreci ele alındı.