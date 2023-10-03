Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 23:32

İtalya'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 ölü

İtalya'nın Mestre kenti yakınlarında, yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 ölü
[Fotograf: Reuters]

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Mestre kentinden Marghera istikametine giden bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebeple A4 kara yolundaki bir üst geçitten geçtiği sırada yoldan çıkarak aşağı düştü.

Otobüsün yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçidin altından geçen demir yoluna çakıldığı ve sonrasında çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtildi.

Trafik durduruldu: 21 ölü, 12 yaralı ve kayıplar var

Kaza sonrasında bölgede araç ve demir yolu trafiği durduruldu.

Venedik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. 4-5 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek, ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulduklarını aktardı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Olayın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'yu arayarak kazayla ilgili bilgi aldığı açıklandı.

Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İtalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı'na tepki: Fransa'nın maskesi düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
Kosova Cumhurbaşkanı: Kosova saldırı altında
00:42
Bakan Özhaseki: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak
00:35
ABD'de kronik hastalıklar 35-64 yaş grubu için bir numaralı ölüm sebebi
00:31
İngiltere İçişleri Bakanı'ndan 'kitlesel göç kasırgası' uyarısı
00:09
Yunanistan'da 37 ton zeytinyağı çalındı
00:38
ABD tarihinde bir ilk: Temsilciler Meclisi Başkanı görevden alındı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i ziyaret etti
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Rize’de toprağın kayarak aracı sürükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Rize’de toprağın kayarak aracı sürükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ