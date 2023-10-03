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Dünya
AA 03.10.2023 23:30

Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı'na tepki: Fransa'nın maskesi düştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı'na tepki: Fransa'nın maskesi düştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği "sahte abluka" ve "zorla yerinden edilme" söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.

Hacızade, "(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü." ifadelerini kullandı.

Colonna, Erivan'daki temaslarında Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamıştı.

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