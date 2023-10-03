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Dünya
AA 03.10.2023 23:00

Biden'dan Ukrayna diplomasisi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya verilen desteğin koordine edilmesi için ortak ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.

Biden'dan Ukrayna diplomasisi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Ukrayna'ya yapılan yardımlarla ilgili görüştü.

Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruduğu sürece Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü yineleyen Biden ve liderler, Kiev'in ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı sağlama, hava savunmasını güçlendirme ve enerji altyapısı başta olmak üzere altyapısını onarma ve güçlendirme çabalarını ele aldı.

Liderler, Ukrayna'nın ekonomik toparlanması yönündeki çalışmaların yanı sıra savaşın neden olduğu enerji, ekonomi ve gıda güvenliği gibi sorunlara çözüm bulmak için küresel toplumla birlikte çalışma konusunu da masaya yatırdı.

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