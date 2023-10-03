Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanı Harutyunyan'ı yakaladı

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren antiterör operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin yöneticilerinden biri daha yakalandı.

Azerbaycan basınında yer alan haberlerde, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski “cumhurbaşkanı” Arayik Harutyunyan’ın Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından yakalandığı ve başkent Bakü’ye getirilmek üzere olduğu aktarıldı.

Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023’te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Gence’ye saldırı emri vermişti

Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine düzenlediği füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

Karabağ’ın sözde eski “cumhurbaşkanları” yakalandı

Karabağ’daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanları" Arkadiy Gukasyan ve Bako Sahakyan ile sözde rejimin eski parlamento başkanı David İşhanyan’ın da yakalandığı ve işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Bakü’ye getirildiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce, Karabağ’dan kaçtıkları sırada sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan'ı ve sözde rejimin ordusunun eski komutanı Levon Mnatsakanyan'ı sınır kontrol noktalarında tutuklamıştı.

Bazı üst düzey isimler Ermenistan’a kaçtı

Ermenistan basınında yer alan haberlerde ise, sözde rejimin eski devlet bakanı Artur Arutyunyan, sözde rejimin eski içişleri bakanı Karen Sarkisyan ile sözde rejimin güvenlik servisi eski başkanı Ararat Melkunyan'ın Karabağ’dan kaçarak Ermenistan'a geldiği ifade edildi.