Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da "Süper Yeşil Geçiş" sertifikası dönemi başladı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da hükümetin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Kasım'da açıkladığı "Süper Yeşil Geçiş" belgesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
İtalya'da sadece aşı yaptıranların ve COVID-19 geçirenlerin sahip olabileceği Süper Yeşil Geçiş belgesi, restoranların kapalı alanlarına girişlerden, stat, tiyatro, sinema, kamuya yönelik tören ve kutlamalara kadar pek çok alanda zorunlu hale getirildi.
Ayrıca bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren "normal yeşil geçiş" belgesi de zorunlu hale geldi.
Ülkenin büyük kentlerinden Milano'da Cadorna istasyonu ile Lanza metro durağında ve belediye otobüslerinde, belediye zabıtalarınca normal yeşil geçiş sertifikası kontrolleri yapıldı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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