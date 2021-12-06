İtalya'da sadece aşı yaptıranların ve COVID-19 geçirenlerin sahip olabileceği Süper Yeşil Geçiş belgesi, restoranların kapalı alanlarına girişlerden, stat, tiyatro, sinema, kamuya yönelik tören ve kutlamalara kadar pek çok alanda zorunlu hale getirildi.

Ayrıca bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren "normal yeşil geçiş" belgesi de zorunlu hale geldi.

Ülkenin büyük kentlerinden Milano'da Cadorna istasyonu ile Lanza metro durağında ve belediye otobüslerinde, belediye zabıtalarınca normal yeşil geçiş sertifikası kontrolleri yapıldı.