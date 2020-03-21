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İtalya'da son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 793 kişi yaşamını yitirdi.
İtalya'da son 24 saatte 793 kişi öldü. İtalya'da koronavirüsten ölen kişi sayısı toplam 4 bin 825 oldu. Detayları @trthaber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.https://t.co/NkSeBCLLHJ pic.twitter.com/J7uHXlUfsI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 21, 2020
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Etiketler: son dakika ölü sayısı koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 20:37
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