Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 377 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 82 bin 177 oldu. 12 bin 415 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 381 bin 277'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 415 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte yapılan testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,9 oldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 381 bin 277'ye ulaştı.
Aktif COVID-19 hasta sayısı 553 bin 374'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 503'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak 82 bin 177'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 16 bin 510 artışla 1 milyon 745 bin 726'ya çıktı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 123 bin 21 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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