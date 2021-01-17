Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Komisyonu'nun 3 üyesi karantinada
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 3 üyesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao ile görüştükleri için karantinaya girdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun başkan yardımcıları Valdis Dombrovskis ve Margrethe Vestager ile komisyon üyesi Elisa Ferreira, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Portekiz'de Leao ile 15 Ocak'ta görüşme yaptı.
Leao'nun, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Lizbon'a giden komisyon üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine AB Komisyonu, "temaslı kişi" kategorisine giren 3 komisyon üyesinin bugün karantinaya girdiklerini duyurdu.
Von der Leyen ve ziyarette yer alan diğer komisyon üyelerinin "temaslı kişi" olmadıkları bildirildi.
Karantinaya giren komisyon üyeleri, 7 günün sonunda test yaptıracak. Testin negatif çıkması halinde karantina sona erecek.
Etiketler: Avrupa Birliği Koronavirüs Karantina
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