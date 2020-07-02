Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.
İtalya'da 4 ayı aşkındır süren COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 195 düşüşle 15 bin 60'a geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 201 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 366 artışla 191 bin 83'e yükseldi.
COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 498 bin 719 test yapıldı.
Etiketler: italya koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:21
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