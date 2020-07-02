Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de vakalardaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'deki COVID-19 vakalarındaki sert artışla ilgili, "Bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından Fauci, BBC'ye röportaj verdi.
Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.
"ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır"
Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.
Etiketler: covid 19 koronavirüs abd vaka sayısıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:09
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