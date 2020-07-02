Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Suudi Arabistan'da da devam ediyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 hastası 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1752'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede 3 bin 383 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 197 bin 608'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 137 bin 669 olduğu bilgisi paylaşıldı.