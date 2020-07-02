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Suudi Arabistan'da Covid-19 vaka sayısı 197 bin 608'e ulaştı
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 197 bin 608'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Suudi Arabistan'da da devam ediyor.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 hastası 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1752'ye çıktığı belirtildi.
Ülkede 3 bin 383 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 197 bin 608'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 137 bin 669 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: suudi arabistan koronavirüs COVID-19 tedbirleriSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 18:19
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