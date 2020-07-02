Kamerun Sağlık Bakanı Malachie Manaouda yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana ülkede 13 bin 700 COVID-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Virüse yakalanan 11 bin 114 kişinin iyileştiğini, 328 kişinin de hayatını kaybettiğini aktaran Manaouda, ölüm oranının yüzde 2,3 olduğunu kaydetti.

Bilimsel Araştırma Bakanlığının COVID-19'a karşı üretilecek ilaçlarda kullanılacak tıbbi bitkiler konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Sağlık Bakanı, bu çalışmaların gelecek günlerde daha da derinleştirileceğini aktardı.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 9 bin 702'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Eugene Aka Aouele yaptığı basın açıklamasında, virüse yakalanan 4 bin 381 kişinin iyileştiğini, 68 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Halen 5 bin 4253 aktif vakanın tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Aouele, ülke genelinde COVID-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının sona ermediğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, virüsün yayılmasını önlemek için halktan sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına sıkı sıkıya uymalarını istedi.