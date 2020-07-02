Sahte hesaplar, yalan haberler, nefret söylemleri, hatta casusluk faaliyetleri ülkeleri harekete geçirdi.

Avrupa Birliği'nde de sosyal ağlardan yayılan bilgi kirliliğine karşı düzenleme yürürlükte. Kanuna göre yasa dışı içeriğin bir saat içinde kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde ağır para cezaları veriliyor.

50 milyon avroya kadar para cezası

Dünyada en sert önlemleri alan ülke Almanya. Ağ Yasası 2018 yılından beri yürürlükte. Uygunsuz içerik, sosyal medya sağlayıcısı tarafından 24 saat içinde kaldırılmadığı durumda 50 milyon avroya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Fransa'da da yasa dışı içeriğin 24 saat içinde kaldırılması zorunluluğu bulunuyor. Aksi halde uygulanacak para cezasının üst limiti 1,25 milyon avro olarak belirlendi.

İngiltere'de ise sahte hesapların ve terör ile ilgili içeriklerin kaldırılması için "Beyaz Sayfa" düzenlemesi parlamentoda.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyaya ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre şirketler, kullanıcının paylaşımını sansürledikleri veya değiştirdikleri takdirde sorumlu tutulacak.

Avusturya'da yapılan yasal düzenlemeye göre yasa dışı içeriğin şirketler tarafından kaldırılarak güvenlik güçleri durumdan haberdar edilecek.