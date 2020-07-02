İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Ruhani'nin başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında salgının son durumuna ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Ruhani, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uyulmamasını eleştirerek, bunun vaka sayısındaki artışların sebeplerinden biri olduğunu söyledi ve yetkililerden bu konuda gerekli kontrolleri yapmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı, bazı bölgelerin "kırmızı" ya da "riskli" sınıfına girmesinin diğer nedenlerinin misafirlik, toplantı, düğün ve taziyeler olduğunu kaydetti.

Son aylardaki tecrübelerin ışığında genel ve geniş kısıtlamaların uygulanmayacağını dile getiren Ruhani, "Kırmızı ya da riskli bölgelerde yeni kısıtlamalar bilinçli bir şekilde uygulanacak. Kırmızı bölgelerde valilere bu konuda gerekli yetkiler verilecek." diye konuştu.