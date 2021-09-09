İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 291 bin 468 testte 5 bin 522 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 590 bin 941'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 129 bin 918 olarak kaydedildi.

Şu ana kadar 80 milyon 124 bin 273 doz aşı yapıldı

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 129 bin 766'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 122 artışla 4 milyon 331 bin 257'ye ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 124 bin 273 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 372 bin 492 oldu.