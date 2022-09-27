Ülkede önceki gün yapılan ve aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) parti olarak yüzde 26, liderlik ettiği sağ ittifakın da yüzde 44 ile kazandığı ve parlamentonun her iki kanadında da salt çoğunluğu elde ettiği seçimlerin ardından 19'uncu yasama döneminde parlamento düzeni şekillenmeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 200 sandalyeli Senatoda sağ ittifak 112 sandalye alırken, sol ittifak 39, seçime herhangi bir ittifakla girmeyen 5 Yıldız Hareketi 28, Eylem Partisi ile Italia Viva'nın oluşturduğu "Üçüncü Kutup" ise 9 sandalyeye sahip olacak.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde ise sağ ittifak 235 sandalye ile temsil edilecek. Buna karşın merkez sol 80 sandalye, 5 Yıldız Hareketi 51, Üçüncü Kutup 21 sandalye alacak.

Parlamentonun ilk birleşimi 13 Ekim'de

Ülkede yeni parlamentonun ilk birleşimini 13 Ekim'de yapması bekleniyor. Parlamentonun alt ve üst kanadında yapılacak ilk oturumlarda, Temsilciler Meclisi ve Senato için yeni başkanlar seçilecek.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın parlamentonun her iki kanadındaki başkanlık seçimlerinin ardından hükümet kurulması çalışmaları için siyasi istişareleri vakit kaybetmeden başlatma niyetinde olduğu yazıldı.

Mattarella'nın vakit kaybetmek istememesinin altında, Avrupa Birliği'ne (AB) sunulacak bütçe yasasının gecikmeden yetiştirilmesi isteği olduğu vurgulandı.

Başbakan olması beklenen Meloni, kabine üzerinde çalışıyor

Seçim gecesinde "Ülkeyi herkes için yöneteceğiz" mesajı veren başbakan olması muhtemel aşırı sağcı lider Giorgia Meloni'nin evine kapandığı ve hükümetinde yer alacak isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, sağ ittifak içinde kabinenin hangi isimlerden oluşacağı konusu tartışılmaya başlandı. Gazete, Meloni'nin seçimlerde beklentilerin altında kalan ortağı Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'ye çok istediği İçişleri Bakanlığı gibi kilit bakanlıkları vermeyi düşünmediğini yazdı.

Seçimde beklenilenin altında kalan partilerde liderlik tartışması başladı

Sağ ittifak içinde beklentilerin aksine yüzde 8,8 oy alarak büyük düşüş yaşayan Lig Partisi'nde Salvini'nin liderlik koltuğunda kalıp kalmaması da tartışma konusu haline geldi.

Salvini, partinin liderliğinde kalmak istemesine karşın Lig'in ağır toplarından eski parti lideri Roberto Maroni, "Şimdi yeni lider zamanı." çıkışı geldi.

Basında, Salvini'nin parti içinde de eleştirilere maruz kaldığı yazılıyor.

Bu arada seçimden ikinci siyasi güç olarak çıkmasına karşın oy oranı yüzde 19 ile beklentilerin altında kalan merkez solun çatı partisi Demokratik Partide de lider Enrico Letta, seçim yenilgisini kabul etti ve parti kongresinde yeniden aday olmayarak liderlikten ayrılacağının sinyalini verdi.