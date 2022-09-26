İtalya, AB'nin üçüncü en büyük ekonomisi olduğu için aşırı sağ hükümeti, Avrupa'nın çoğunu alarma geçirecek.

Ancak oylamadan sonra konuşan Meloni, İtalya'daki Kardeşler partisinin "herkes için yöneteceğini" ve insanların güvenine ihanet etmeyeceğini söyledi.

Roma'da gazetecilere verdiği demeçte, "İtalyanlar, İtalya'nın Kardeşleri tarafından yönetilen sağcı bir hükümet lehinde açık bir mesaj gönderdiler" dedi.

Geçici sonuçlara göre, merkez soldan en yakın rakibi Enrico Letta'nın önünde oyların yüzde 26'sını alması bekleniyor.

Meloni'nin sağcı ittifakı (buna Matteo Salvini'nin aşırı sağ Ligi ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağı Forza Italia da dahil) şimdi hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kontrol ediyor gibi görünüyor ve Senato'nun yüzde 42,2'sini alacağı ön görülüyor.

Ancak İtalya'nın bir sonraki liderinin kim olacağı kararı Giorgia Meloni'ye değil, cumhurbaşkanına bağlı ve bu zaman alacak.

Seçime düşük katılım

İtalya içişleri bakanlığı, seçime katılımın önemli ölçüde düşük olduğunu söyledi. Katılım yüzde 63,82 ile 2018'e göre neredeyse 10 puan düştü.

Oylama seviyeleri özellikle Sicilya dahil güney bölgelerde zayıftı.

İtalya, Avrupa Birliği'nin kurucularından ve NATO üyesi.

Meloni'nin AB konusundaki söylemleri onu Macaristan'ın milliyetçi lideri Viktor Orban'a yakınlaştırıyor.

Müttefiklerinin her ikisinin de Rusya ile yakın ilişkileri var. 85 yaşındaki Berlusconi, geçen hafta Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye itildiğini iddia ederken, Salvini Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını sorguladı.