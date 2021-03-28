Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İtalya'da polis helikopteri kaza yaptı
İtalya'nın Bolzano kentinde polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı. Mürettebat yara almadan kurtuldu.
İtalya’nın Bolzano kentindeki havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.
İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalandı, 2 pilot kazayı yara almadan atlattı.
Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İtalya Uçak Kazası
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