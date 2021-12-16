İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 718 bin 281 test yapıldı. 26 bin 109 kişiye COVID-19 tanısı kondu.

Böylece İtalya'daki günlük vaka sayısı 13 Mart'ta kaydedilen 26 bin 62'nin üstüne çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 108'e ulaştı.

917 kişi yoğun bakımda

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 317 bin 930’a, yoğun bakımdakilerin sayısı 917'ye yükseldi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 135 bin 301'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 704 artışla 4 milyon 854 bin 949'a ulaştı.

103 milyon doz aşı uygulandı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 103 milyon 681 bin 440 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 2 bin 239 oldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşı uygulaması kapsamında 13 milyon 82 bin 103 hatırlatıcı doz uygulandı.

ANSA ajansının haberine göre, ülkede son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla vaka ve ölüm sayıları yüzde 18 arttı.