İtalya'da marttan bu yana rekor vaka sayısı
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildi ve 123 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı 13 Mart'tan bu yana 26 bin 62'nin üstüne çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 718 bin 281 test yapıldı. 26 bin 109 kişiye COVID-19 tanısı kondu.
Böylece İtalya'daki günlük vaka sayısı 13 Mart'ta kaydedilen 26 bin 62'nin üstüne çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.
Ülkede, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 108'e ulaştı.
917 kişi yoğun bakımda
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 317 bin 930’a, yoğun bakımdakilerin sayısı 917'ye yükseldi.
Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 135 bin 301'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 13 bin 704 artışla 4 milyon 854 bin 949'a ulaştı.
103 milyon doz aşı uygulandı
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 103 milyon 681 bin 440 doz aşı uygulandı.
Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 2 bin 239 oldu.
Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşı uygulaması kapsamında 13 milyon 82 bin 103 hatırlatıcı doz uygulandı.
ANSA ajansının haberine göre, ülkede son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla vaka ve ölüm sayıları yüzde 18 arttı.
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