Ankara
Dünya
AA 19.09.2025 10:21

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna kentinde liman işçilerinin ihbarı ve yerel yönetimin harekete geçmesi sonucu patlayıcı madde yüklü konteynerlerin İsrail’e sevkiyatının durdurulduğu bildirildi.

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ravenna Limanı'ndaki işçilerin ihbarı üzerine Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi'nin devreye girmesiyle İsrail'in Hayfa Limanı'na patlayıcı madde taşıdığı belirtilen iki konteyner engellendi.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni de hükümetten İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'e silah göndermediklerini yinelerken Ravenna'daki olaya ilişkin, "Bunlar, İtalyan silah ve mühimmatı değil." açıklamasını yaptı.

Muhalefetteki sol partiler ise Ravenna'daki girişimi memnuniyetle karşıladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein da hükümetin, İtalyan limanlarından silahların geçişini sağlayacak yöntemleri önlemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İtalya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
