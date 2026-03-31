İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na katılacak tekneler toplanma noktasına gitmeye başladı

Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve buradaki halka insani yardım götürmek hedefindeki Küresel Sumud Filosu'nun yeni misyonu için hareketlilik başladı.

İtalya'nın kuzeyindeki Livorno Limanı'ndan hareket eden "Bianca" isimli tekne, bugün Napoli kentine uğradı.

Napoli'deki Sannazaro Meydanı'nda toplanan ve teknenin yanaşacağı Mergellina Limanı'na kadar Filistin bayrağı ile yürüyüş yapan Filistin destekçileri, burada tekneyi şarkılar ve sloganlarla karşıladı.

Grup, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.

Burada yapılan konuşmalarda da Gazze ve Filistin halkının kaderlerine terk edilemeyeceği vurgulandı.

"Bianca" teknesini karşılayanlar arasında bulunan Napoli'de eğitim hayatını sürdüren Filistinli bir öğrenci de yaptığı konuşmada, "Biz vatanımızı ve sevdiklerimizi terk etmek zorunda kaldık. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu destek daha önce gelseydi, belki bugün bu durumda olmazdık. Aileme veda etmek için o gemide olmak isterdim. Eğer Gazze'ye varırsa, lütfen onlara sevgilerimizi iletin." dedi.

Yaklaşık 10 tonluk insani yardım taşıyan "Bianca" teknesindeki 5 kişiden biri olan Dario da basına yaptığı açıklamada, "Şu anda 78 gemi Augusta'ya ulaşmaya çalışıyor, diğerleri ise Barselona'da. Bu topyekün savaş zamanında, bu görev daha da tehlikeli. Bu, sadece denizde değil, her yerde gerçekleşen bir girişim. Hükümetler harekete geçmezse, biz geçeceğiz. Bu sefer başarmalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de farklı limanlardan hareket eden başka gemilerin de Gazze'ye hareketten önce toplanma limanı olarak geçen Augusta'ya doğru gitmeye başladığı belirtildi.