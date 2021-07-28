İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede COVID-19'dan ölenlerin çok azı aşılarını tam yaptıran kişilerden oluşuyor.

Buna göre, 1 Şubat'tan 21 Temmuz'a kaydedilen 35 bin 776 koronavirüs kaynaklı ölümün yalnızca 423'ü aşıları tam olan kişilerde görüldü.

İtalya'da aşılama kampanyası bu yılın başlarında Pfizer ve Moderna aşılarıyla başlamıştı.

Ülkede virüs bağışıklığının, spor salonu, havuz, müze ve sinema gibi alanlara giriş için yakın zamanda zorunlu olacağı bildirilmişti.

Worldometer internet sitesine göre İtalya'da şu ana kadar 127 binden fazla kişi koronavirüsten öldü. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 325 bini aşmış durumda.