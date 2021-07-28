Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaklaşık yüzde 99'u aşısı tam olmayanlar
[Fotoğraf: AA]
İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, şubat ayından bu yana ülkede COVID-19'dan ölenlerin yaklaşık yüzde 99'unun tam olarak aşılanmamış kişiler olduğunu bildirdi.
İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede COVID-19'dan ölenlerin çok azı aşılarını tam yaptıran kişilerden oluşuyor.
Buna göre, 1 Şubat'tan 21 Temmuz'a kaydedilen 35 bin 776 koronavirüs kaynaklı ölümün yalnızca 423'ü aşıları tam olan kişilerde görüldü.
İtalya'da aşılama kampanyası bu yılın başlarında Pfizer ve Moderna aşılarıyla başlamıştı.
Ülkede virüs bağışıklığının, spor salonu, havuz, müze ve sinema gibi alanlara giriş için yakın zamanda zorunlu olacağı bildirilmişti.
Worldometer internet sitesine göre İtalya'da şu ana kadar 127 binden fazla kişi koronavirüsten öldü. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 325 bini aşmış durumda.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Kuzey ve Güney Kore arasında 1 yılın ardından ilk görüşme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz