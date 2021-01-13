Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya’da koronavirüs tedbirli "sarılma odaları" kuruldu
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da bir bakımevi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan sakinleri için "sarılma odası" kurdu. Bakımevlerinde kalan yaşlılar sarılma odalarında yakınlarıyla tedbirli bir şekilde görüşebiliyor.
Koronavirüse karşı tedbirli olan odalarda, bölgedeki bakım evlerinde yaşayanlar yakınlarıyla görüşebiliyor, birbirine sarılılabiliyor, el tutuşabiliyor.
Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odalara sahip. Bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını sağlayan odalara girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Tedbirleri
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