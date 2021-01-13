Koronavirüse karşı tedbirli olan odalarda, bölgedeki bakım evlerinde yaşayanlar yakınlarıyla görüşebiliyor, birbirine sarılılabiliyor, el tutuşabiliyor.

Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odalara sahip. Bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını sağlayan odalara girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor.