Çin'de son 24 saatte, 8’i yurt dışı kaynaklı, 115 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90’ı Hebei, 16’sı Heilongjiang, 1'i Şansı eyaletlerinde tespit edildi.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 706 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 288 kişi ise iyileşti.

Hindistan'da vaka sayısı 10 milyonu geçti

Son 1 günde 28 bin 552 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 milyon 495 bin 147’ye yükseldi.

Virüs bulaşan 10 milyon 129 bin 111 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 369 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 529’a ulaştı.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3.'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore'de uçuş yasağı 21 Ocak'a kadar sürecek

Güney Koe'de, son 24 saatte 562 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 70 bin 212’ye yükseldi.

Ülkede son 1 günde 20 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 185'e ulaştı.

Bugüne kadar virüs bulaşan 54 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore’de bugüne kadar COVID-19’un İngiltere’de tespit edilen bir türüne yakalananların sayısı ise 16 olarak belirlendi.

Yetkililer, İngiltere için uygulanan yolcu uçuşu yasağının 21 Ocak’a kadar süreceğini ifade etti.