İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerinden oluşan bir grup, ülkenin yöneticilerine karşı yasal işlem başlattı.

500 aileden oluşan ve kendilerine "Şikayet Edeceğiz" adını veren grup, Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'ya dava açtı.

Davacılar 3 yöneticiyi yaklaşık 70 bin kişinin ölümünden sorumlu tuttu. Davacıların avukatları, her bir aile için 259 bin euroluk tazminat talebinde bulundu.

"Bilimsel tavsiyeleri dinlemediler"

Dava, pandeminin ilk dalgası sırasında kötü bir şekilde etkilenen Lombardiya Bölgesi'ndeki Bergamo şehrinde açıldı.

Salgının 23 Şubat'ta ortaya çıkmasına ve bilim insanlarının tavsiyelerine rağmen,

Bergamo'nun derhal karantinaya alınmaması ve Mart başına kadar beklenmesi ihmalkarlıklara örnek gösterildi.

Davacılar, hükümet ve Lombardiya Bölgesel Yönetimi'ni, kuralları ihlal ve görevlerini ihmal etmekle suçladı.

İtalya'nın pandemi planının çağ dışı olduğu ve gerçekten işe yarayıp yaramadığının hiçbir zaman test edilmediği belirtildi.