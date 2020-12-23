Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın Bihaç’taki Lipa sığınmacı kampında yangın çıktı.

Yangını sığınmacıların çıkardığı ileri sürüldü.

Şehir merkezinden uzakta bulunan kamptakilerin merkezdeki kampa taşınma kararı sonrası sığınmacılar tepki göstermişti.

Kampın taşınmasında ihtilaf

Sığınmacılar, taşınma süreci ve sonrasına dair belirsizliklerin bulunduğunu ve net bilgi alamadıklarını söylüyor.

Yangının bu belirsizliğe tepki gösteren sığınmacılar tarafından çıkarıldığı ileri sürülüyor.

Şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki kampta elektrik ve su bulunmuyor.

Bu yüzden kamptaki bin 300’den fazla sığınmacının şehir merkezindeki başka bir kampa taşınması kararı alındı.

Ancak bölge halkı güvenlik gerekçesiyle taşınmaya karşı çıkıyor. Halk ilk sığınmacıların kampa girmesine izin vermedi. Bölgede gerginlik sürüyor.